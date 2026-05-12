La Leonesa: concurso para secretaría de Juzgado de Paz y Faltas

Está vigente, hasta el martes 26 de mayo, el período de inscripción en el concurso abierto de oposición y antecedentes para cubrir dos cargos de secretario o secretaria del Juzgado de Paz y Faltas de La Leonesa (expediente 84.845/26).

Las personas que deseen participar deben residir en el Chaco, ser argentinas nativas o naturalizadas, mayores de edad, poseer título de abogacía o escribanía con un año de antigüedad desde el fin de los estudios universitarios y cumplir los requisitos exigidos por el Reglamento Interno del Poder Judicial.

Oportunamente se les requerirá que presenten: certificados de domicilio y conducta emitidos por la Policía del Chaco, constancia de buena salud, y copia simple de los cursos y congresos que se declaren.

Las inscripciones se harán en https://tinyurl.com/secretaria-paz-laleonesa y, desde la misma dirección de correo electrónico consignada, enviar a concursosstjchaco@gmail.com en formato PDF: nota de inscripción y declaración jurada suscripta con firma, DNI y título universitario requerido.

En www.justiciachaco.gov.ar están publicadas la resolución 358/26 programa de examen y el modelo de nota de inscripción.