El Impenetrable: comenzó el nuevo operativo para más de 5 mil familias

El Gobierno del Chaco puso en marcha este lunes el Operativo Interfluvio Chaqueño N°131, en la región de El Impenetrable, con el objetivo de brindar asistencia integral a comunidades aborígenes y criollas que habitan entre los ríos Teuco y Bermejo, en un dispositivo llevado a cabo en conjunto con el Ministerio de Capital Humano de la Nación, en cumplimiento de la medida cautelar vigente.

El inicio de las actividades fue encabezado por el ministro de Desarrollo Humano, Diego Gutiérrez, junto al ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, Carim Peche, desde Villa Río Bermejito y Barrio Norte, acompañando a los equipos territoriales desplegados en la zona.

El operativo contempla la asistencia a unas 5 mil familas distribuidas en 48 parajes y localidades del interfluvio chaqueño, mediante la entrega de aproximadamente 22.000 módulos alimentarios y 38.000 botellas de agua potable.

Desde el Gobierno detallaron que la logística se desarrolla con el acompañamiento de la Brigada de Monte del Ejército Argentino, además del Ministerio de Seguridad, a través de Bomberos y Policía del Chaco, para llegar a zonas de difícil acceso debido a la situación hídrica generada por el desborde del río Bermejito y las lluvias registradas en la región.

Asimismo, referentes territoriales del programa Ñachec realizan relevamientos permanentes y tareas de acompañamiento para detectar situaciones que requieran atención específica o articulación con otros organismos del Estado.

En ese marco, el ministro Diego Gutiérrez sostuvo que «es importante resaltar las acciones y la organización de los equipos que llevan adelante este tipo de operativos tan multitudinarios, con un arduo trabajo previo y territorial, acompañando a los más vulnerables, a los que realmente necesitan».

Por su parte, el ministro Carim Peche resaltó la importancia de acercar servicios esenciales a las comunidades. «Acercamos a la gente la posibilidad de realizar estos trámites, muchas veces imprescindibles para recibir cualquier tipo de ayuda o asistencia, ya sea de organismos nacionales o provinciales, y de esta manera pueden agilizarse las gestiones», sostuvo.

CRONOGRAMA DEL OPERATIVO

Lunes 11: se realizó en Villa Río Bermejito, Barrio Norte, Puerto Lavalle y, desde las 15, Paraje 10 de Mayo.

Martes 12: en el Lote 6, Lote 39, Lote 614 y los parajes La Pelole, Las Vertientes, Los Milagros, El Toroltay y Santa Carmen.

Miércoles 13: El Canal, San Luis, El Escondido, El Colchón, Cabeza de Buey, El Telasco y Pellegrini. Desde las 15, Fortín Lavalle.

Jueves 14: Manantiales, El Mojo, La Bolsa, La Esmeralda, Palma Sola, Campo Azul, Las Palomas, Ñandubay, San Manuel, Miramar, El Palmar y Tres Pozos. Por la tarde, Las Tunillas, El Algarrobal, Tres Quebrachos, El Simbolar, Río Muerto Cruz, Río San Manuel, Cuatro Bocas y Olla Quebrada.

Viernes 15: El Espinillo, Pozo del Bayo, Pozo La China, Palo Santo y Víboras Blancas. Desde las 15, La Sirena, Paso Sosa y El Obrador.