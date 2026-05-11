Comenzó el Torneo Intercolegial de Fútbol y Vóley en Presidencia Roque Saenz Peña

Con una destacada participación de estudiantes de instituciones rurales y urbanas, este fin de semana comenzó el Torneo Intercolegial de Fútbol y Vóley organizado por la Dirección de la Juventud Municipal.

La propuesta busca fomentar el deporte, la integración y el compañerismo entre los jóvenes de la ciudad, reuniendo en esta edición a 28 instituciones secundarias.

En total, participan 20 equipos en vóley, 24 en fútbol masculino y 12 en fútbol femenino, alcanzando alrededor de 680 estudiantes inscriptos entre titulares y suplentes.

Además de lo deportivo, el torneo también tiene un fuerte componente solidario. A través de una iniciativa impulsada por los Reyes de los Estudiantes, cada equipo realizó su inscripción mediante la entrega de alimentos no perecederos que serán destinados a distintos merenderos de la ciudad.

Desde la Dirección de la Juventud destacaron el compromiso y entusiasmo de los estudiantes y de las instituciones participantes, remarcando la importancia de generar espacios de encuentro, recreación y solidaridad para los jóvenes secundarios.