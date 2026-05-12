Hernán Piquín llega al Guido Miranda con “Me verás volver”, un homenaje a Soda Stereo

El viernes 22 de mayo a las 21, el reconocido bailarín y coreógrafo Hernán Piquín se presentará en el Complejo Cultural Guido Miranda (Colón 164) con su nuevo espectáculo “Me verás volver”, un emotivo tributo a Soda Stereo.

Reciente ganador del Martín Fierro a la Trayectoria Artística en la Danza, Piquín regresa a los escenarios con una propuesta potente y conmovedora que homenajea a una de las bandas más influyentes de la historia del rock argentino.

Con 10 bailarines en escena, una cuidada puesta coreográfica y una narrativa profundamente humana, “Me verás volver” propone un recorrido emocional a través de la música y el universo artístico de Soda Stereo, combinando danza, sensibilidad y grandes clásicos de la banda.

Las entradas tienen valores según ubicación: Platea $50.000 y $45.000; 1er Palco $40.000; y 2do Palco $35.000. Pueden adquirirse en la boletería del teatro, de miércoles a sábados de 17 a 21 horas, y a través de butacauno.com