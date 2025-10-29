Laguna Blanca: acompañamiento a las familias de la Promo 2025 rumbo a Cataratas

La intendenta de Laguna Blanca, Claudia Panzardi, mantuvo un encuentro con los padres y madres de los alumnos de 7° grado de la EEP N° 86, quienes se preparan para realizar su viaje de egresados a las Cataratas del Iguazú.

Durante la reunión, se repasaron los últimos detalles organizativos del viaje, asegurando que no falte nada para que los niños y niñas puedan disfrutar plenamente de esta experiencia educativa y recreativa.

Panzardi destacó la importancia de este tipo de actividades, que representan un cierre de etapa y una celebración del esfuerzo escolar y familiar. “Vamos a celebrar la vida y el compromiso de nuestros chicos, que culminan una hermosa etapa con alegría y acompañamiento”, expresó.

El municipio de Laguna Blanca continúa así respaldando las iniciativas educativas y fortaleciendo el vínculo con las comunidades escolares, promoviendo valores de participación y trabajo conjunto entre las familias y la gestión local.