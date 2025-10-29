La Municipalidad de Margarita Belén, anunció el pago de sueldos a los trabajadores municipales

La intendenta informó este miércoles 29 de octubre que ya se encuentran depositados los haberes correspondientes al mes en curso para todo el personal municipal.

En su mensaje, destacó el cumplimiento en tiempo y forma del pago de salarios y agradeció el compromiso diario de la familia municipal.

“Como siempre, cumplimos religiosamente con el pago de los haberes. Hoy ya pudimos depositar la totalidad de los sueldos de nuestra gran familia municipal. Muchas gracias”, expresó la jefa comunal.

Desde el municipio remarcaron que la regularidad en el cumplimiento salarial forma parte del compromiso asumido con los trabajadores y con la transparencia en la administración de los recursos públicos.