Fontana: el municipio entregó elementos de rehabilitación a vecinos con discapacidad

La Municipalidad de Fontana, junto al Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Chaco (IPRODICH), realizó una entrega de elementos de rehabilitación a vecinos de la localidad, en el marco de una jornada orientada a fortalecer las políticas de inclusión social.

El acto estuvo encabezado por el intendente Fernando Cuadra, la presidenta del IPRODICH, Ana María Mitoire, y la secretaria de Desarrollo Social, Verónica Pinsker. Durante la jornada se entregaron ventiladores, heladeras, valvas, audífonos, lentes y andadores posturales, entre otros elementos destinados a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

El intendente Cuadra destacó que esta acción “forma parte del compromiso conjunto con el gobierno provincial para eliminar barreras y generar igualdad de oportunidades”. Asimismo, subrayó la importancia de “seguir acompañando a cada familia con programas que promuevan la autonomía y la dignidad de las personas”.

Desde el IPRODICH, Mitoire valoró la articulación con el municipio y el trabajo permanente en territorio: “Fontana es una ciudad que avanza con sensibilidad social, y estas entregas reflejan una política de inclusión real”, expresó.

La jornada reafirmó el compromiso del municipio y del gobierno provincial con una gestión más humana e inclusiva, que busca garantizar derechos y fortalecer el desarrollo integral de todos los ciudadanos.