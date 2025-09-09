La Verde refuerza las tareas de limpieza y mantenimiento en una jornada con niebla

546297538_122227552952159935_6386918248861455204_n

En la mañana de hoy, la Municipalidad de La Verde, bajo la gestión del intendente Federico Peón, llevó adelante trabajos de limpieza y mantenimiento urbano, en el marco de las acciones permanentes que buscan mejorar la calidad de vida de los vecinos y el estado general del espacio público.

La jornada se desarrolló en un contexto particular: una mañana gris, con intensa niebla y baja visibilidad, que obligó a extremar las medidas de precaución tanto para los trabajadores municipales como para los vecinos que se desplazaban por las calles de la localidad.

Recomendaciones a la comunidad

Desde la comuna se recordó a los vecinos la importancia de circular con prudencia en condiciones de neblina, reduciendo la velocidad y respetando las normas de tránsito, a fin de prevenir accidentes y garantizar la seguridad de todos.

Compromiso con el orden y el cuidado del pueblo

Las tareas de limpieza y mantenimiento forman parte de un plan sostenido que la Municipalidad viene impulsando en distintos barrios de La Verde, con el objetivo de mantener espacios públicos en condiciones, prevenir focos de suciedad y mejorar la convivencia urbana.

El intendente Federico Peón destacó que estas acciones, aunque cotidianas, son esenciales para el desarrollo de la localidad:

“El mantenimiento diario es parte del compromiso que tenemos con nuestra comunidad. Queremos una La Verde limpia, ordenada y segura para todos los vecinos”.

Una gestión presente

Con estas medidas, la Municipalidad reafirma su compromiso de estar presente en el día a día, atendiendo no solo las grandes obras, sino también los detalles que hacen a la vida cotidiana de los habitantes y al embellecimiento de la localidad.

