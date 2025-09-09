Margarita Belén se prepara para vivir el tradicional Baile de la Primavera

El espíritu juvenil y festivo vuelve a latir en Margarita Belén con la llegada de una de las celebraciones más esperadas del año: el Baile de la Primavera, un evento que combina tradición, música y alegría para dar la bienvenida a la estación de las flores.

En esta oportunidad, la Municipalidad de Margarita Belén reafirmó su compromiso de acompañar a los jóvenes que organizan la fiesta. La secretaria de Gobierno y Economía, María de los Ángeles Fretes, junto al coordinador de Educación, Francisco Chacón, y la coordinadora de Juventud, Lucía Caballero, hicieron entrega de una ayuda económica destinada a fortalecer la organización del evento.

Apoyo integral del Municipio

Además de la colaboración financiera, el Municipio puso a disposición el Club Juventud como sede de la celebración. También se garantizarán las bandas musicales, las coronas y premios para la elección de Rey y Reina de la Primavera, y la seguridad a cargo de la Guardia Urbana Municipal, para que la fiesta pueda desarrollarse en un marco de tranquilidad y disfrute.

Desde la gestión remarcaron que este acompañamiento no solo apunta a brindar recursos, sino también a respaldar el protagonismo de los jóvenes en la organización y el desarrollo de actividades culturales y recreativas.

Una tradición que celebra la juventud

El Baile de la Primavera es una de las celebraciones más emblemáticas de la localidad, un encuentro que cada año convoca a estudiantes, familias y vecinos para compartir música, danza y la elección de los representantes juveniles.

Más allá de lo festivo, la actividad se convierte en un espacio de integración social, donde la comunidad se reúne para acompañar a los jóvenes en una de las etapas más significativas de su vida estudiantil.

Compromiso con las nuevas generaciones

La intendencia destacó que el respaldo a este tipo de iniciativas forma parte de una política pública que busca dar lugar a las expresiones culturales y recreativas de la juventud, consolidando a Margarita Belén como un municipio que celebra la identidad local y apuesta al futuro.

“Seguimos trabajando junto a nuestros jóvenes, apoyando sus iniciativas y celebrando juntos la llegada de la primavera”, expresaron desde el área de Juventud.

Cuenta regresiva para la fiesta

Con todo listo para la gran noche, Margarita Belén se prepara para recibir la primavera de la mejor manera: con música, color, alegría y la energía de los jóvenes que, una vez más, serán los verdaderos protagonistas.