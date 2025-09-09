Margarita Belén se prepara para vivir el tradicional Baile de la Primavera

546215604_1108677321366036_1231598434823513862_n

El espíritu juvenil y festivo vuelve a latir en Margarita Belén con la llegada de una de las celebraciones más esperadas del año: el Baile de la Primavera, un evento que combina tradición, música y alegría para dar la bienvenida a la estación de las flores.

En esta oportunidad, la Municipalidad de Margarita Belén reafirmó su compromiso de acompañar a los jóvenes que organizan la fiesta. La secretaria de Gobierno y Economía, María de los Ángeles Fretes, junto al coordinador de Educación, Francisco Chacón, y la coordinadora de Juventud, Lucía Caballero, hicieron entrega de una ayuda económica destinada a fortalecer la organización del evento.

Apoyo integral del Municipio

Además de la colaboración financiera, el Municipio puso a disposición el Club Juventud como sede de la celebración. También se garantizarán las bandas musicales, las coronas y premios para la elección de Rey y Reina de la Primavera, y la seguridad a cargo de la Guardia Urbana Municipal, para que la fiesta pueda desarrollarse en un marco de tranquilidad y disfrute.

Desde la gestión remarcaron que este acompañamiento no solo apunta a brindar recursos, sino también a respaldar el protagonismo de los jóvenes en la organización y el desarrollo de actividades culturales y recreativas.

Una tradición que celebra la juventud

El Baile de la Primavera es una de las celebraciones más emblemáticas de la localidad, un encuentro que cada año convoca a estudiantes, familias y vecinos para compartir música, danza y la elección de los representantes juveniles.

Más allá de lo festivo, la actividad se convierte en un espacio de integración social, donde la comunidad se reúne para acompañar a los jóvenes en una de las etapas más significativas de su vida estudiantil.

Compromiso con las nuevas generaciones

La intendencia destacó que el respaldo a este tipo de iniciativas forma parte de una política pública que busca dar lugar a las expresiones culturales y recreativas de la juventud, consolidando a Margarita Belén como un municipio que celebra la identidad local y apuesta al futuro.

“Seguimos trabajando junto a nuestros jóvenes, apoyando sus iniciativas y celebrando juntos la llegada de la primavera”, expresaron desde el área de Juventud.

Cuenta regresiva para la fiesta

Con todo listo para la gran noche, Margarita Belén se prepara para recibir la primavera de la mejor manera: con música, color, alegría y la energía de los jóvenes que, una vez más, serán los verdaderos protagonistas.

 

Más Noticias

545268459_122242126406167730_9047573311004443624_n

Colonia Popular: compromiso con el cuidado urbano más allá de las condiciones climáticas

546297538_122227552952159935_6386918248861455204_n

La Verde refuerza las tareas de limpieza y mantenimiento en una jornada con niebla

182056w850h479c.jpg

Jornada Interministerial de Prevención del Suicidio en Contextos de Encierro

Te pueden interesar

545268459_122242126406167730_9047573311004443624_n

Colonia Popular: compromiso con el cuidado urbano más allá de las condiciones climáticas

546215604_1108677321366036_1231598434823513862_n

Margarita Belén se prepara para vivir el tradicional Baile de la Primavera

546297538_122227552952159935_6386918248861455204_n

La Verde refuerza las tareas de limpieza y mantenimiento en una jornada con niebla

541639833_18318607195243095_3563910806509156171_n

Fontana avanza en la regularización dominial para que más familias accedan al título de propiedad

182056w850h479c.jpg

Jornada Interministerial de Prevención del Suicidio en Contextos de Encierro