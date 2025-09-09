Fontana avanza en la regularización dominial para que más familias accedan al título de propiedad
La Municipalidad de Fontana, bajo la gestión del intendente Fernando Cuadra, dio un paso importante en el proceso de regularización dominial, una política clave que permitirá a numerosas familias acceder finalmente a la seguridad jurídica del título de propiedad de sus viviendas.
En la mañana de este martes, se llevó a cabo una reunión con vecinos del barrio Banderas Argentinas, correspondiente a las manzanas 82, 86, 90, 94, 124, 125 y 126. El encuentro tuvo lugar en el Salón de las 80 viviendas, donde se informó sobre los avances y próximos pasos dentro del programa de ordenamiento dominial.
Participación y compromiso institucional
De la reunión participaron autoridades municipales y provinciales, entre ellas la secretaria de Viviendas y Hábitat, Lorena Vega, quien explicó los alcances del plan y respondió consultas de los vecinos.
El proceso se desarrolla de manera articulada entre el Municipio y el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), con el objetivo de garantizar que cada familia pueda contar con la documentación que acredita la titularidad de su hogar.
Un derecho y una herramienta de progreso
El intendente Fernando Cuadra destacó que la regularización dominial no solo representa un avance en términos legales, sino que constituye una herramienta de desarrollo y crecimiento para los vecinos:
“Trabajamos de manera responsable, planificada y transparente para que cada familia pueda acceder al título de su propiedad. Tener un hogar propio, con papeles en regla, es un derecho y una tranquilidad que fortalece a la comunidad”, expresó.
Políticas públicas ordenadas
Desde la gestión municipal remarcan que este tipo de acciones forman parte de una política de Estado que busca dar soluciones concretas a problemáticas históricas. El acceso al título de propiedad permite a los vecinos proyectar mejoras en sus hogares, acceder a créditos y heredar con seguridad, consolidando el arraigo en el territorio.
Camino hacia la formalización
La regularización dominial es un proceso que requiere trabajo conjunto entre organismos estatales y vecinos, y que implica relevamientos, documentación y procedimientos administrativos. Sin embargo, cada etapa representa un paso hacia la formalización definitiva de los barrios y la construcción de una ciudad más ordenada y justa.
Con estas acciones, la Municipalidad de Fontana reafirma su compromiso de avanzar en políticas que prioricen la seguridad jurídica, el desarrollo urbano y la dignidad de las familias.