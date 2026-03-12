La Verde impulsa un vivero y asistencia a productores en la zona rural

La Municipalidad de La Verde avanza en distintas acciones destinadas a fortalecer el desarrollo productivo de la comunidad.

Según informaron desde el municipio, a través del área de Producción se trabaja en la creación de un vivero, una iniciativa que permitirá acompañar a los productores durante las estaciones más exigentes del año, promoviendo el cultivo, la protección y el cuidado de diversas especies vegetales.

Las actividades son impulsadas por el intendente Federico Peón, quien también participó de una recorrida por la zona rural de La Verde.

Durante la jornada, el jefe comunal visitó establecimientos de productores locales, entre ellos la vivienda de Don García y la de “Chico” Aguirre, donde el municipio brinda asistencia mediante trabajos de perforación para garantizar el acceso al agua, recurso fundamental para el desarrollo de la actividad ganadera.

Desde la comuna señalaron que estas acciones forman parte de un plan de acompañamiento a los productores rurales, con el objetivo de fortalecer la producción local y mejorar las condiciones de trabajo en el sector agropecuario.