Colonia Popular realizó mejoras en la iluminación del predio deportivo

La Municipalidad de Colonia Popular llevó adelante trabajos de mantenimiento en el sistema de iluminación del predio deportivo de la localidad.

Durante la mañana se realizaron tareas de reemplazo de drivers en las luminarias, con el objetivo de optimizar el funcionamiento del sistema eléctrico y mejorar las condiciones de iluminación del espacio utilizado para actividades deportivas y recreativas.

Los trabajos fueron acompañados y supervisados por el secretario de Gobierno municipal, José Cabrera.

Desde el municipio señalaron que estas acciones forman parte de un plan de mantenimiento y mejoras en los espacios públicos de Colonia Popular, con el objetivo de fortalecer los lugares destinados al deporte, la recreación y el encuentro de la comunidad.