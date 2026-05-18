Detuvieron a un hombre que se atrincheró en la casa de su expareja tras amenazarla

El procedimiento se inició luego de la activación de un botón antipánico. El sospechoso fue reducido tras un operativo policial y le secuestraron un cuchillo, una camioneta y documentación.

Un hombre de 56 años fue aprehendido en Presidencia Roque Sáenz Peña, acusado de amenazar a su expareja en un supuesto contexto de violencia de género. El hecho se registró en una vivienda del barrio Ensanche Norte, donde intervino personal de la comisaría de Presidencia Roque Sáenz Peña, tras la activación de un botón antipánico.

De acuerdo con la denuncia, la mujer se encontraba junto a sus cuatro hijos menores cuando su ex pareja llegó al domicilio en aparente estado de ebriedad, generó disturbios y profirió amenazas. Según el relato, uno de los menores advirtió que el hombre llevaba un arma de fuego en la cintura.

Ante la gravedad de la situación, se montó un operativo conjunto con distintas unidades especiales para localizar al acusado, quien permanecía atrincherado en la propiedad. Al arribar al lugar, los efectivos lo observaron insultando al personal y amenazando con incendiar el inmueble, tras lo cual huyó hacia una zona boscosa.

Luego de un rastrillaje en el sector, el sospechoso fue localizado corriendo y finalmente reducido por los agentes. Durante el procedimiento se secuestró un cuchillo tipo carnicero, una camioneta, documentación personal y papeles del vehículo.

La Fiscalía de turno dispuso su aprehensión en el marco de la causa por presuntas amenazas con arma de fuego en contexto de violencia de género.