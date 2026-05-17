Incendio en depósitos de distribuidora Borras en Puerto Vilelas

Un incendio se registró este sábado al mediodía en los galpones pertenecientes a la distribuidora Borras S.A., ubicados sobre avenida San Martín al 1800 de la localidad de Puerto Vilelas.

Según informó la Comisaría de Puerto Vilelas, el hecho fue reportado alrededor de las 13:40 a través del sistema de emergencias 911, que alertó sobre el foco ígneo en el predio de la empresa.

Tras tomar conocimiento de la situación, se solicitó la intervención de los Bomberos Voluntarios de Barranqueras y de Bomberos de la Policía del Chaco, quienes trabajaban en el lugar para controlar las llamas.

Hasta el momento no se informaron personas lesionadas ni las causas que originaron el incendio. Las autoridades indicaron que se ampliará la información a medida que avance el operativo.

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