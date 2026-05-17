Denunciaron a un hombre por espiar a mujeres y niños en un complejo de alquileres de Barranqueras

Dos mujeres denunciaron a un hombre acusado de espiar y tomar registros de mujeres e incluso niños mientras se bañaban en un complejo de alquileres ubicado en el barrio La Toma de Barranqueras.

Según las denuncias, el señalado sería el propietario del lugar, donde convivían varias familias en habitaciones alquiladas con un baño de uso compartido. Una de las denunciantes relató que residía allí desde hacía cuatro meses y que días atrás descubrió al dueño tomando fotografías y videos mientras ella lavaba ropa. Al enfrentarlo, el hombre habría admitido haber realizado los registros, lo que derivó en una fuerte discusión.

A partir de ese episodio, una ex inquilina le advirtió sobre la existencia de falsas tomas de luz, rendijas y fondos ocultos presuntamente utilizados para observar y grabar a las personas dentro del complejo. Tras conocer esa situación, otra familia vecina decidió radicar una segunda denuncia.

En esa presentación, una mujer aseguró que se enteró por otros inquilinos de que el propietario la espiaba mientras se bañaba junto a su hija de tres años. Al confrontarlo, el acusado habría reconocido el hecho y manifestó que eliminó los videos que tenía almacenados.

Posteriormente, los denunciantes revisaron distintos sectores de la propiedad y encontraron huecos, falsos fondos y supuestas conexiones eléctricas modificadas que daban hacia el patio, desde donde presuntamente el hombre observaba a los inquilinos sin su consentimiento.

Tras la radicación de las denuncias, el acusado habría expulsado del lugar a los inquilinos involucrados. La causa quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar las responsabilidades correspondientes.