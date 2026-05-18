ANSES confirmó el pago del aguinaldo para jubilados en junio: de cuánto será

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya definió el operativo de pago del medio aguinaldo correspondiente a junio de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de distintas prestaciones sociales. Se realizará de forma automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales .

Quienes perciben jubilaciones, pensiones o asignaciones alcanzadas cobrarán el aguinaldo directamente en la misma cuenta bancaria donde reciben habitualmente sus haberes mensuales.

Según explicó oficialmente la ANSES, para el cálculo del aguinaldo para jubilados y pensionados se toma como referencia el 50% del haber mensual más alto percibido entre enero y junio de 2026.

En la práctica, el monto de junio suele convertirse en el más elevado del semestre debido a los incrementos otorgados por movilidad previsional y actualizaciones relacionadas a la inflación. Por ejemplo, si un jubilado cobra en junio un haber de $400.000, el medio aguinaldo rondará los $200.000, siempre que ese haya sido el ingreso mensual más alto del período.

Además, el organismo aclaró que dentro del cálculo se incluyen todos los aumentos mensuales incorporados al haber previsional. Sin embargo, los bonos extraordinarios no remunerativos —como el refuerzo de $70.000 que se viene pagando en algunos meses— generalmente no forman parte de la base de cálculo del aguinaldo, salvo que exista una disposición específica que indique lo contrario.

CRONOGRAMA

Jubilados y pensionados con el haber mínimo:

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio

Jubilados que superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

También cobrarán automáticamente los titulares de Pensiones No Contributivas por invalidez, vejez y madres de siete hijos, bajo el mismo esquema dispuesto por ANSES.