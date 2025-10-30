La Verde: El Municipio realizó un Encuentro de Fútbol Infantil

Estas actividades se enmarcaron por el 108° aniversario de esta localidad, que se conmemoró el pasado 12 de octubre. En esta oportunidad, hubieron equipos de distintas localidades, quienes hicieron que este certamen sea un verdadero éxito.

En el marco de los que fue el 108° aniversario de La Verde (12 de octubre), el Municipio local, a través de la Coordinación de Deportes, llevó adelante un Encuentro de Fútbol Infantil/ Juvenil, destinado a niños de distintas edades y no solo de esta localidad, sino también de las cercanas.

“Estos tipos de acciones buscan fomentar la actividad física, el compañerismo y la integración social de los niños y jóvenes,buscando siempre poder realizar actividades físicas y deportivas”,remarcó el coodinador de Deportes municipal,Maximiliano Pujol quien estuvo acompañado en la organización de estas actividades por los profesores Nicolás Jara, Miguel López, Benjamín Velasquez.

Para remarcar que desde el Municipio de La Verde se llevan adelante estos tipos de acciones social/ deportivas, demostrando con esto el compromiso de los profesores y del Municipio con el deporte en esta localidad en las distintas edades.

“Agradecemos el permanente acompañamiento y predisposición del intendente Federico Peón, demostrando acompañamiento en todo momento para que las distintas actividades se cumplan a la perfección y sea un verdadero éxito”, finalizó Pujol.