Villa San Martín, con día y horario para el debut

La organización del ascenso del básquet argentino confirmó los días y horarios de la primera fecha de la temporada 2026/26. En esto, Villa San Martín ya sabe que jugará el viernes 31 de octubre, a las 22, recibiendo a Independiente de Santiago del Estero.

El campeonato tendrá 34 equipos divididos en dos conferencias (norte y sur) compuestas cada una por 17 equipos. Propiamente, Villa San Martín integrará la conferencia norte. El formato de competencia, en fase regular, será de todos contra todos, por lo que en la antesala de la segunda fase, cada equipo habrá jugado 32 partidos.

Del primero al cuarto de cada conferencia se clasificarán de forma directa a los play-offs, mientras que del quinto al doceavo se medirán en la reclasificación por un lugar en los cruces finales. Una vez reubicados, los peor clasificados serán visitantes de los mejores.

Las llaves de octavos de final se jugarán entre equipos de las mismas conferencias. A partir de los cuartos de final comenzarán los cruces inter-zonales, es decir, equipos del norte contra los del sur, en este punto de los play-offs.

Al descenso se irán aquellos que terminen en el puesto 17 de cada conferencia, siendo este el último escalón de cada zona. Además, en la temporada actual no habrá chances de una reválida por la permanencia, como si hubo en tiempos pasados, por lo que deberán tener en el mejor andar posible en el torneo.