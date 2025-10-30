ABR/ Primera: Cune cumplió y está en cuartos de final

En un juego correspondiente al Play – In del Torneo Clausura,el “Canario” se esforzó pero venció como locala Urquiza de La Leonesa por 74 a 69. En el elenco ganador, Martiniano Bogado fue el máximo anotador del partido con 17 puntos.

PLAY – IN

El juego arrancó muy parejo, donde ambos equipos salieron a ganar (8-9). Los minutos fueron corriendo y ninguno de los dos pudo imponer su juego, sino más bien que las individualidades marcaron diferencias por momentos, donde la visita tuvo en Fernando Chávez lo mejor que le dio buenos resultados (15-18). Los primeros diez se fueron cerrando y hubo una mínima ventaja para la visita por 20 a 22, con aportes que fueron bien aprovechados, ante un Cune con goleo repartido entre Tomás Samaniego, Osvaldo Ameri y Julio Flores.

En el segundo cuarto las acciones continuaron siendo intensas y parejas, ninguno de los dos jugó cómodo y el score así lo reflejó (25-25). Sin embargo, el cierre del cuarto fue para Cune, teniendo resultados con Tiago Sagarduy y Osvaldo Ameri lo mejor para ir al descanso largo con ventaja de 37 a 32.

El tercer cuarto tuvo a Cune un poco mejor, dentro de un juego muy cerrado y parejo (45-41), con Tiago Sagarduy a la cabeza que por momentos dio resultados. Los minutos fueron corriendo y las cosas siempre fueron mejorando y Cune lentamente fue marcando algunas ventajas (50-43). Y el cierre del periodo tuvo a los locales mucho mejor, donde con corridas determinantes le permitió cerrar el tercer cuarto con ventaja de 60 a 46.

Y en el último cuarto Cune controló las acciones y por supuesto el score, sacando un juego de Play – In que le permitó ser el último clasificado a los cuartos de final del Torneo Clausura de Resistencia. El resultado final de 74 a 69, a pesar de que Urquiza de La Leonesa no bajó los brazos y luchó hasta el final, teniendo Fernando Chávez y Emiliano Ruíz lo más claros hasta el final.

SÍNTESIS

CUNE (74): Juan Pérez 2,Marcos Mijaluk 6, Horacio Boccadoro 0, Julio Martiniano Flores 9, Tomás Samaniego 10, Martiniano Bogado 17, Nazareno Duarte 0, Isaias Acosta 0, Tiago Sagarduy 16, Osvaldo Ameri 14, Facundo Godoy 0. ENTRENADOR: Marcos Greatti.

URQUIZA DE LA LEONESA (69): Lucas Gómez Brocal 2, Santino González 0, Santiago Chávez8,Fernando Chávez 16, Mauricio Allaman 2,Emiliano Ruíz 14,Leandro Benítez 6, Williams Espíndola 0, Matías De Jesús 21. ENTRENADOR: Daniel Chávez.

ÁRBITROS: Julio Vázquez y Fátima Fernández.

ESTADIO:CUNE (Resistencia, Chaco).