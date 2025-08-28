La Verde avanza con la repavimentación total de su avenida principal: una obra que transforma la ciudad

La Municipalidad de La Verde continúa con los trabajos de repavimentación total de la avenida principal, una obra largamente esperada por los vecinos y que busca mejorar de manera integral la infraestructura vial de la localidad.

La intervención, impulsada por la gestión del intendente Federico Peón, abarca la arteria más transitada de la ciudad, que no solo conecta distintos barrios, sino que además constituye el eje de la actividad comercial y social de la comunidad.

Una obra clave para la vida cotidiana

La avenida principal de La Verde se encontraba deteriorada por el paso del tiempo y el intenso tránsito vehicular. Vecinos y comerciantes habían manifestado en reiteradas ocasiones la necesidad de una repavimentación integral, ya que los baches y desniveles dificultaban la circulación y representaban un riesgo para conductores y peatones.

Con el inicio de esta obra, se busca no solo mejorar la transitabilidad, sino también potenciar la seguridad vial, reducir los tiempos de traslado y favorecer el desarrollo económico al brindar mejores condiciones para quienes utilizan a diario esta vía.

Colaboración vecinal y pedidos de precaución

Desde el municipio agradecieron la buena predisposición y la colaboración de los vecinos, quienes han acompañado el proceso de obra con paciencia y comprensión frente a las molestias que pueden generar los cortes de tránsito.

Al mismo tiempo, las autoridades solicitaron a la comunidad circular con prudencia tanto por los tramos ya habilitados como por los caminos alternativos que se dispusieron para garantizar la movilidad en la ciudad.

“Sabemos que estas obras generan algunas incomodidades temporales, pero son fundamentales para garantizar una ciudad más ordenada, accesible y segura para todos”, remarcaron desde la gestión municipal.

Impacto urbano y proyección a futuro

La repavimentación de la avenida principal forma parte de un plan más amplio de mejoramiento urbano y modernización de la infraestructura vial en La Verde. Según adelantaron, el objetivo es avanzar progresivamente en otras calles y accesos estratégicos, acompañando el crecimiento de la localidad.

Vecinos y comerciantes coinciden en que se trata de un proyecto transformador. Para muchos, la avenida principal es “la carta de presentación de la ciudad” y su repavimentación representa un salto de calidad que impactará tanto en el aspecto visual como en la funcionalidad diaria.

Con esta obra en marcha, La Verde se encamina a consolidar un espacio urbano más seguro, moderno y atractivo, respondiendo a una demanda histórica de la comunidad y reafirmando el compromiso de la gestión municipal con el desarrollo local.