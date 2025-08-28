Corrientes: un grupo de gobernadores acompaña a Juan Pablo Valdés en el cierre de campaña

Los correntinos van a las urnas este domingo para elegir al sucesor del gobernador Gustavo Valdés.Uno de los candidatos es su propio hermano, Juan Pablo, que este jueves cierra la campaña electoral y recibió el apoyo de un grupo de gobernadores, entre ellos Leandro Zdero .

A parte del chaqueño, llegaron a la vecina provincia los dirigentes que forman parte del partido Provincias Unidas: Maximiliano Pullaro (gobernador de Santa Fe) y Juan Schiaretti (exgobernador de Córdoba). Los dirigentes se reunieron con Valdés en la Casa de Gobierno. El cierre de campaña será este jueves a las 20 en el Club San Martín.

Por su parte, la presidente de LLA, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem llegaron para acompañar al candidato de LLA, Lisandro Almirón.

La excusa del viaje de Pullaro fue la foirma de un acuerdo para la conexión entre Villa Ocampo y Bella Vista. En su cuenta de X, indicó: «Con Corrientes nos une una larga historia de hermandad. Hoy ponemos el foco en mejorar el comercio, abaratar costos y desarrollar un mejor sistema productivo. Tenemos un método: austeridad y eficiencia».

«Junto a @gustavovaldesok firmamos hoy el acuerdo para la conexión fluvial entre Villa Ocampo y Bella Vista, para ofrecer un servicio de transbordo de vehículos y cargas entre ambas localidades», añadió.

«En Santa Fe estamos construyendo puentes y arreglando rutas provinciales con recursos de todos los santafesinos para que la conectividad deje de ser un problema y pase a ser la punta de lanza del desarrollo productivo de nuestra provincia. Con este acuerdo, vamos a trabajar en el desarrollo logístico, económico y turístico de toda la región», cerró.