Avanzan los trabajos de perfilado de calles en el barrio Quebracho de Fontana
La Municipalidad de Fontana ejecutó nuevos trabajos de perfilado de calles en el barrio Quebracho, en el marco del plan de mantenimiento y mejora de la infraestructura urbana que se desarrolla en distintos sectores de la ciudad.
Las tareas estuvieron orientadas a optimizar la circulación vehicular y mejorar el estado general de las arterias, especialmente en puntos donde el desgaste y las inclemencias climáticas habían afectado la transitabilidad.
Desde el municipio señalaron que el perfilado permite nivelar la calzada y favorecer el escurrimiento del agua en días de lluvia, reduciendo anegamientos y contribuyendo a una mayor seguridad para vecinos y conductores.
Asimismo, indicaron que estos trabajos forman parte de un esquema de intervenciones periódicas que se replican en diferentes barrios, con el objetivo de brindar respuestas concretas a las demandas de la comunidad y sostener el mantenimiento de la red vial urbana.