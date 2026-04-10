La Uncaus consagró a Burlando y Leguizamón como Doctores Honoris Causa

La Universidad Nacional del Chaco Austral llevó a cabo el acto de investidura como Doctor Honoris Causa a los reconocidos abogados Fernando Andrés Burlando y Adolfo Martín Leguizamón, en una ceremonia que se desarrolló el jueves 9 de abril en el Amerian Hotel, salón Casa Blanca, en la ciudad de Resistencia.

El evento fue encabezado por el rector de la casa de altos estudios, Germán Oestmann, junto al vicerrector Manuel García Solá, quienes destacaron la trayectoria, el compromiso y el aporte de ambos profesionales al ámbito del derecho y la justicia en la Argentina. En este marco, el rector expresó que «este reconocimiento no solo distingue la excelencia profesional, sino también el compromiso con la verdad, la justicia y la sociedad, valores que nuestra universidad promueve y defiende».

Durante la jornada, Fernando Andrés Burlando disertó sobre «Derecho, justicia y pasión», donde compartió reflexiones sobre su experiencia profesional y la importancia del ejercicio comprometido de la abogacía. Por su parte, Adolfo Martín Leguizamón expuso sobre «Dos décadas de pasión, logros históricos y aprendizaje», realizando un recorrido por su carrera y los desafíos afrontados en el ámbito judicial.

Al recibir la distinción, ambos homenajeados agradecieron el reconocimiento y coincidieron en destacar el valor del compromiso con la justicia. La ceremonia contó con la presencia de autoridades académicas, estudiantes, profesionales del derecho y público en general, quienes acompañaron este significativo reconocimiento institucional.

El otorgamiento del Doctorado Honoris Causa constituye la máxima distinción que concede la Universidad Nacional del Chaco Austral, y en esta oportunidad puso en valor la destacada labor de ambos juristas, así como su contribución al fortalecimiento del sistema judicial y la defensa de los derechos.