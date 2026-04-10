Carrió ganó con el 90% y fue reelecta en Económicas de la Unne

Con una victoria abrumadora, la actual decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Moira Carrió, logró un contundente respaldo en las elecciones docentes realizadas el miércoles 9 de abril, al imponerse con el 90% de los votos.

El resultado no solo confirma el liderazgo del oficialismo dentro de la unidad académica, sino que además funciona como una clara señal de apoyo a la gestión 2022-2026. En ese contexto, Carrió queda fuertemente posicionada de cara al próximo paso institucional: la elección de decano, prevista para el 4 de mayo, donde buscará su reelección para el período 2026-2030.

Las elecciones se desarrollaron en el marco del proceso de renovación de autoridades de la UNNE, y permitieron definir a los representantes de los distintos claustros que integrarán el Consejo Directivo, órgano encargado de elegir al decano.

En el subclaustro docente fueron electos como titulares Celestino Fantin, Javier Persi y Norma Fernández, mientras que como suplentes lo harán Carlos Varas, Mariana Valdés y Gerardo Santos Olivera. En adjuntos, Analía Menegaz será titular y Cecilia Wajcman suplente; en auxiliares, Cristina Molnar fue elegida titular y Ricardo Eiden suplente.

Por el claustro de graduados, el consejero titular será Pablo Samuel Roa, con Daniel Osnaghi como suplente. En tanto, el sector no docente estará representado por Javier Cabrera como titular y Marcelo Pucheta como suplente.

El sistema de elección del decano en la UNNE es indirecto: la comunidad universitaria elige a sus representantes por claustro, quienes luego integran el Consejo Directivo. Este cuerpo —conformado por docentes, estudiantes, graduados y no docentes— será el encargado de definir la conducción en una sesión especial.

Con este amplio triunfo, el oficialismo no solo se asegura una fuerte representación en el Consejo Directivo, sino que además consolida el camino político para que Carrió continúe al frente de la Facultad de Ciencias Económicas.