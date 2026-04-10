Delgado apuntó contra la oposición tras la fallida interpelación a Dudik: «El show se va a ir cayendo»

La presidente de la Cámara de Diputados del Chaco, Carmen Delgado, se refirió a la interpelación al ministro de Producción, Oscar Dudik. «El show montado por la oposición se va a ir cayendo porque no respetan el reglamento de una interpelación», sostuvo. En esa línea, marcó límites hacia adelante: «No creo que nosotros tengamos vocación de acompañar la falta de respeto».

Delgado también puso el foco en el rol del oficialismo para habilitar este tipo de instancias. «Si hoy pueden interpelar es gracias a que nuestro bloque da quórum», afirmó, y contrastó con la etapa en la que eran oposición. «Nosotros no podíamos sacar ni un pequeño pedido de informes. Quedaron en cartera 150 pedidos», reveló.

En medio del cruce político, reclamó mayor responsabilidad a la hora de convocar sesiones. «Después de lo que pasó en la última interpelación espero que sienten los 17 diputados», planteó, en referencia al número necesario para sostener el quórum.

Por último, rechazó los cuestionamientos hacia el oficialismo por no impulsar este tipo de mecanismos. «Pretender que el oficialismo interpele a su propio funcionario es un infantilismo», sentenció.

La interpelación a Dudik había sido impulsada por la oposición para que explique modificaciones en el denominado fondo estímulo, un adicional salarial para trabajadores del área. Sin embargo, el desarrollo de la sesión estuvo atravesado por cruces , interrupciones y un clima de alta tensión política.

El momento más crítico se produjo cuando se cayó el quórum en pleno debate, lo que obligó a levantar la sesión sin que el ministro pudiera completar sus respuestas. La jornada terminó sin definiciones y profundizó el enfrentamiento entre oficialismo y oposición dentro del recinto.