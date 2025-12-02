La U.E.G.P. N.º 40 incorporó un nuevo tractor y fortalece la formación agrotécnica en Du Graty

592397662_1170027058645561_4319879853718401593_n

La comunidad educativa de la U.E.G.P. N.º 40 – Bachillerato Agrotécnico de Coronel Du Graty celebró este lunes la incorporación de un nuevo tractor destinado a las actividades del campo experimental de la institución. El acto contó con la presencia del intendente Oscar Dalmasso, quien acompañó a directivos, docentes y alumnos en la presentación del moderno equipo.

La adquisición del tractor representa un paso significativo para la escuela, ya que permitirá mejorar las prácticas formativas de los estudiantes y actualizar el equipamiento utilizado en los trabajos agrícolas. Según explicaron desde la institución, la nueva maquinaria facilitará la realización de diversas tareas en el terreno, optimizando tiempo y recursos y brindando a los jóvenes una experiencia de aprendizaje más cercana a las exigencias actuales del sector productivo.

El intendente Dalmasso destacó la importancia de seguir invirtiendo en educación técnica y valoró el esfuerzo de la institución por modernizarse: “Este tipo de herramientas fortalece la formación de nuestros jóvenes y los prepara mejor para el mundo laboral”, afirmó.

La comunidad educativa celebró este avance que refuerza el perfil agrotécnico del establecimiento y consolida su rol en la formación de futuros técnicos vinculados al desarrollo agrícola regional.

Más Noticias

590411383_18331207924243095_1511152282467491695_n

El Municipio de Fontana avanza con trabajos de limpieza y zanjeo sobre avenidas Augusto Rey y Marconi

593191803_2844482855763004_2072722501610099389_n

ENASHU destacó el acompañamiento de la Municipalidad de El Sauzalito durante el 32º Operativo Sanitario

FRENTE_UNCAUS

Avia Terai abre las inscripciones para estudiar carreras universitarias a distancia en 2026

Te pueden interesar

185324w850h476c.jpg

Conmoción en Formosa: estuvo desaparecida una semana y encontraron su cuerpo enterrado

185327w850h478c.png

Resistencia: detienen a dos hermanos que circulaban armados en una motocicleta

d7b78ca1-a93d-4a66-8667-510a3d1d0997

Un hombre resultó herido tras un desorden en un festival

image-2025-12-02T075448.804

Resistencia: un joven de 17 años permanece en estado grave tras un disparo accidental; un amigo fue detenido

WhatsApp Image 2025-12-02 at 08.04.41

El INSSSEP impulsa una campaña de concientización y prevención del cáncer bucal