La U.E.G.P. N.º 40 incorporó un nuevo tractor y fortalece la formación agrotécnica en Du Graty

La comunidad educativa de la U.E.G.P. N.º 40 – Bachillerato Agrotécnico de Coronel Du Graty celebró este lunes la incorporación de un nuevo tractor destinado a las actividades del campo experimental de la institución. El acto contó con la presencia del intendente Oscar Dalmasso, quien acompañó a directivos, docentes y alumnos en la presentación del moderno equipo.

La adquisición del tractor representa un paso significativo para la escuela, ya que permitirá mejorar las prácticas formativas de los estudiantes y actualizar el equipamiento utilizado en los trabajos agrícolas. Según explicaron desde la institución, la nueva maquinaria facilitará la realización de diversas tareas en el terreno, optimizando tiempo y recursos y brindando a los jóvenes una experiencia de aprendizaje más cercana a las exigencias actuales del sector productivo.

El intendente Dalmasso destacó la importancia de seguir invirtiendo en educación técnica y valoró el esfuerzo de la institución por modernizarse: “Este tipo de herramientas fortalece la formación de nuestros jóvenes y los prepara mejor para el mundo laboral”, afirmó.

La comunidad educativa celebró este avance que refuerza el perfil agrotécnico del establecimiento y consolida su rol en la formación de futuros técnicos vinculados al desarrollo agrícola regional.