El Municipio de Fontana avanza con trabajos de limpieza y zanjeo sobre avenidas Augusto Rey y Marconi

La Municipalidad de Fontana continúa ejecutando tareas de limpieza y zanjeo en distintos puntos de la ciudad. En esta oportunidad, equipos municipales intervinieron sobre las avenidas Augusto Rey y Marconi, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua y prevenir anegamientos durante los días de lluvia.

Desde el área de Servicios Públicos explicaron que estos trabajos forman parte de un plan integral de mantenimiento urbano destinado a optimizar la red de desagües pluviales y garantizar mejores condiciones para la circulación vehicular y peatonal.

Asimismo, el municipio solicitó la colaboración de los vecinos para mantener la limpieza de los sectores intervenidos, evitando arrojar residuos en las zanjas y canales, práctica que puede obstaculizar el caudal y provocar acumulación de agua.

Las tareas se desarrollan en el marco del programa municipal “Más Servicios”, impulsado por la gestión del intendente Fernando Cuadra, con el propósito de reforzar la infraestructura urbana y el cuidado del ambiente en la ciudad de Fontana.