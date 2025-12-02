ENASHU destacó el acompañamiento de la Municipalidad de El Sauzalito durante el 32º Operativo Sanitario

593191803_2844482855763004_2072722501610099389_n

El intendente Jorge Monzón recibió una nota formal de agradecimiento por parte del equipo sanitario, que trabajó del 19 al 23 de noviembre en la localidad y los parajes vecinos.

La Municipalidad de El Sauzalito recibió una nota de agradecimiento por parte de ENASHU, tras haber concluido el 32º Operativo Sanitario llevado adelante entre el 19 y el 23 de noviembre de 2025 en la localidad y zonas rurales aledañas.

El documento, firmado por el Lic. José Antonio Boggiano, reconoce especialmente el apoyo institucional brindado por el intendente Jorge Monzón, cuya intervención —según expresaron— fue clave para garantizar el correcto funcionamiento del operativo en un contexto de alta demanda sanitaria.

Desde ENASHU valoraron tres aspectos fundamentales del acompañamiento municipal:

  • Hospedaje para profesionales y voluntarios, asegurando el descanso adecuado del equipo ante jornadas intensas de trabajo.

  • Provisión diaria de un desayuno completo, indispensable para afrontar el ritmo del operativo.

  • Colaboración logística en el territorio, que permitió organizar los desplazamientos y la atención sanitaria en cada punto programado.

“Cada uno de estos gestos reflejó un profundo compromiso con la salud de la comunidad y una verdadera vocación de servicio”, expresó la institución en la nota entregada al jefe comunal.

Además, ENASHU confirmó que regresará a El Sauzalito en abril de 2026 para realizar el 33º Operativo Sanitario, y solicitó nuevamente la colaboración municipal para garantizar la continuidad de la atención. Ya iniciaron las gestiones para coordinar el próximo despliegue sanitario.

Más Noticias

590411383_18331207924243095_1511152282467491695_n

El Municipio de Fontana avanza con trabajos de limpieza y zanjeo sobre avenidas Augusto Rey y Marconi

592397662_1170027058645561_4319879853718401593_n

La U.E.G.P. N.º 40 incorporó un nuevo tractor y fortalece la formación agrotécnica en Du Graty

FRENTE_UNCAUS

Avia Terai abre las inscripciones para estudiar carreras universitarias a distancia en 2026

Te pueden interesar

185324w850h476c.jpg

Conmoción en Formosa: estuvo desaparecida una semana y encontraron su cuerpo enterrado

185327w850h478c.png

Resistencia: detienen a dos hermanos que circulaban armados en una motocicleta

d7b78ca1-a93d-4a66-8667-510a3d1d0997

Un hombre resultó herido tras un desorden en un festival

image-2025-12-02T075448.804

Resistencia: un joven de 17 años permanece en estado grave tras un disparo accidental; un amigo fue detenido

WhatsApp Image 2025-12-02 at 08.04.41

El INSSSEP impulsa una campaña de concientización y prevención del cáncer bucal