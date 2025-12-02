ENASHU destacó el acompañamiento de la Municipalidad de El Sauzalito durante el 32º Operativo Sanitario

El intendente Jorge Monzón recibió una nota formal de agradecimiento por parte del equipo sanitario, que trabajó del 19 al 23 de noviembre en la localidad y los parajes vecinos.

La Municipalidad de El Sauzalito recibió una nota de agradecimiento por parte de ENASHU, tras haber concluido el 32º Operativo Sanitario llevado adelante entre el 19 y el 23 de noviembre de 2025 en la localidad y zonas rurales aledañas.

El documento, firmado por el Lic. José Antonio Boggiano, reconoce especialmente el apoyo institucional brindado por el intendente Jorge Monzón, cuya intervención —según expresaron— fue clave para garantizar el correcto funcionamiento del operativo en un contexto de alta demanda sanitaria.

Desde ENASHU valoraron tres aspectos fundamentales del acompañamiento municipal:

Hospedaje para profesionales y voluntarios , asegurando el descanso adecuado del equipo ante jornadas intensas de trabajo.

Provisión diaria de un desayuno completo , indispensable para afrontar el ritmo del operativo.

Colaboración logística en el territorio, que permitió organizar los desplazamientos y la atención sanitaria en cada punto programado.

“Cada uno de estos gestos reflejó un profundo compromiso con la salud de la comunidad y una verdadera vocación de servicio”, expresó la institución en la nota entregada al jefe comunal.

Además, ENASHU confirmó que regresará a El Sauzalito en abril de 2026 para realizar el 33º Operativo Sanitario, y solicitó nuevamente la colaboración municipal para garantizar la continuidad de la atención. Ya iniciaron las gestiones para coordinar el próximo despliegue sanitario.