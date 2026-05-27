La suerte cayó en Resistencia, Charata y Villa Ángela: ganaron $135 millones cada uno

Los números sorteados fueron: 00, 04, 12, 13, 26, 38, 44, 66, 69 y 88.

Los tickets ganadores fueron vendidos en la Agencia 697 de Resistencia, la Agencia 124-30 de Charata y la Agencia 302-20 de Villa Ángela.

El apostador de Resistencia acertó la combinación 13, 26, 38, 44 y 88; mientras que el ganador de Charata jugó los números 00, 04, 12, 38 y 69. Por su parte, el ticket vendido en Villa Ángela tuvo los números 12, 13, 26, 44 y 66.

Además de los tres premios mayores, desde Lotería Chaqueña informaron que hubo 125 ganadores con cuatro aciertos, quienes recibirán $347.772,94 cada uno. También se registraron 3185 ganadores con tres aciertos, que cobrarán $3.412,21, y 33.303 personas con dos aciertos, con premios de $1.000.

Para el próximo sorteo del jueves, el pozo estimado será de $95.664.368,20.