Firmaron convenio para la refacción del Registro Civil de Chorotis

El ministro de Gobierno de la provincia, Carim Peche, junto al subsecretario de Trabajo, Francisco Romero Catelán, firmaron un convenio con el intendente de Chorotis, Ariel Francisco Hofstetter, destinado a concretar obras de refacción en el edificio del Registro Civil de la localidad.

El acuerdo tiene como objetivo mejorar las condiciones edilicias y optimizar el funcionamiento de la dependencia, garantizando un mejor servicio para los vecinos de Chorotis.

Durante el encuentro, las autoridades destacaron la importancia de continuar fortaleciendo la infraestructura de los organismos públicos, especialmente en aquellas instituciones que cumplen funciones esenciales para la comunidad.

Las obras previstas permitirán reacondicionar distintos sectores del edificio, brindando mayor comodidad tanto para los trabajadores como para las personas que diariamente realizan trámites en el Registro Civil.

Desde el Gobierno provincial señalaron que este tipo de acciones forman parte de una política de acompañamiento a los municipios, promoviendo mejoras en los espacios públicos y en la calidad de atención a los ciudadanos.