La Policía informó que el oficial Iturri no presta funciones ni porta arma reglamentaria

La Jefatura de la Policía del Chaco brindó detalles sobre la situación administrativa del oficial Iturri, involucrado en el incidente con disparos de arma de fuego ocurrido semanas atrás en la Comisaría de Colonias Unidas.

Según se informó oficialmente, el efectivo recuperó su libertad por disposición judicial el pasado 12 de mayo de 2026, luego de permanecer detenido en el marco de la causa.

Desde la institución precisaron que el agente había sido suspendido preventivamente de sus funciones con retención de haberes el 28 de abril. No obstante, conforme a la normativa vigente para oficiales subalternos, la suspensión administrativa tiene un plazo máximo de 20 días corridos, motivo por el cual el 18 de mayo correspondió formalmente su reincorporación administrativa.

Sin embargo, al ser sometido a la evaluación médica correspondiente, el efectivo no obtuvo el apto para desempeñar funciones policiales. En consecuencia, fue incorporado a un tratamiento por afección toxicológica (F-199) y se le otorgó una licencia especial por un período mínimo de 65 días.

La Policía aclaró además que actualmente el oficial no cumple funciones dentro de la institución, no porta arma reglamentaria y no presta servicios en ninguna unidad de orden público.

Asimismo, indicaron que, una vez finalizada la licencia médica, si el agente no obtiene el apto correspondiente, podría pasar primero a situación de disponibilidad y posteriormente a revista pasiva, conforme a lo establecido en la reglamentación interna.

Paralelamente, continúa avanzando el sumario administrativo interno para determinar responsabilidades vinculadas al hecho ocurrido en Colonias Unidas.