Cómo seguirá el clima en Resistencia durante los próximos días

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa jornadas con abundante presencia de neblinas y bancos de niebla en Resistencia y alrededores, junto a buenas condiciones del tiempo y un leve ascenso de temperatura durante los próximos días.

Según el pronóstico, este miércoles se esperan neblinas y bancos de niebla durante la mañana, cielo parcialmente nublado y vientos leves del sudeste rotando al este. La temperatura oscilará entre los 11 grados de mínima y los 23 de máxima.

Para el jueves, en tanto, se prevén nuevamente neblinas matinales y aumento de la nubosidad hacia la tarde y la noche. El cielo estará mayormente nublado y los vientos soplarán leves del noreste rotando al este. El piso térmico será de 13 grados y el techo alcanzará los 23.

Asimismo, el viernes regresarían las lluvias y tormentas. El SMN anuncia tormentas por la mañana y tormentas aisladas hacia la tarde-noche, con temperaturas entre 16 y 23 grados.

Por último, para el sábado se pronostica tiempo inestable, aunque mejorando con el correr de las horas, cielo mayormente nublado y poco cambio de temperatura, con una mínima de 15 grados y una máxima de 23.