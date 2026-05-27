Juan José Castelli lanzó el Calendario Estudiantil 2026 con una gran fiesta juvenil

La ciudad de Juan José Castelli dio inicio oficialmente al Calendario Estudiantil 2026 con una noche cargada de música, alegría y entusiasmo juvenil. El lanzamiento se realizó este 25 de Mayo en el salón Nelly Jara y reunió a alumnos de promociones y pre promociones de distintas instituciones educativas de la localidad.

La propuesta, organizada por la Municipalidad de Juan José Castelli a través del área de Familia, Igualdad y Género y el Área de Juventud, convocó a cientos de jóvenes que participaron de actividades recreativas, juegos, animación y espectáculos musicales en un ambiente festivo y de compañerismo.

Desde la organización destacaron que el Calendario Estudiantil constituye uno de los espacios más esperados por los estudiantes de la ciudad, ya que promueve la participación juvenil mediante una agenda anual de actividades deportivas, culturales, solidarias y recreativas.

La responsable del área de Familia, Igualdad y Género, Solange Sander, junto al equipo del Área de Juventud, acompañará el desarrollo de las distintas propuestas que se llevarán adelante durante todo el año, en articulación con representantes estudiantiles de las diferentes escuelas.

Además de las tradicionales competencias y encuentros recreativos, el calendario busca fortalecer valores como el respeto, la integración, la solidaridad y la sana convivencia entre los jóvenes.

Con una importante convocatoria y un clima de celebración, quedó inaugurada una nueva edición del Calendario Estudiantil, una iniciativa que con el paso de los años se consolidó como parte de la identidad juvenil de Juan José Castelli.