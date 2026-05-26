El Ítalo Argentino presentó su agenda de junio

El Centro Cultural Ítalo Argentino (Av. Chaco 1701), dependiente del Instituto de Cultura del Chaco, presentó su agenda de actividades para el mes de junio. Como siempre, las propuestas son variadas y para toda la familia.

El Centro Cultural calienta los motores para junio con propuestas que combinan el compromiso social, el arte y la música local. En un esfuerzo conjunto con la comunidad y las instituciones de la zona, el espacio se prepara para un mes con actividades para todas las edades.

Viernes 5 de junio

Charla de Salud Mental para Escuelas Secundarias

En una iniciativa clave para la juventud, el Centro Cultural abre sus puertas para concientizar sobre el bienestar emocional. La actividad se realiza de forma articulada con la Biblioteca Pública Ítalo Argentino y el Centro de Salud Mental Villa Libertad, promoviendo un espacio de contención, información y escucha activa para los más jóvenes. Será una jornada de debate y reflexión sobre salud mental destinada especialmente a estudiantes de escuelas secundarias.

Sábado 6 de junio

19:00 hs: «Hecho en Argentina»

La danza se adueña de la sala con «Hecho en Argentina», un espectáculo del instituto Zona Fitness, diseñado para emocionar a toda la familia. Será un recorrido visual y corporal que celebra nuestras raíces, nuestra identidad y el talento de bailarines locales. Entradas a la venta en el instituto.

Viernes 19 de junio

21:00 hs: El Recital de la Escuela de Rock

La noche se viste de fiesta para recibir a la emblemática Escuela de Rock, que lleva más de 10 años de trayectoria. Será un show único e inclusivo. Esta escuela se destaca por integrar a personas de todas las edades y niveles musicales: desde infancias que recién arrancan hasta adultos que cumplen el sueño de rockear en un escenario. El repertorio promete clásicos y una energía arrolladora.

Entradas: solicita información en las redes del centro cultural @italoargentinocc o @escueladerock.chaco

Para consultas o coordinar la asistencia de escuelas

Para adquirir tus localidades, consultar sobre la charla de salud mental o cualquier otra duda, comunicate directamente a través del Instagram oficial: @italoargentinocc

Sumate a las propuestas y apoyá a la cultura local.

Contacto de Prensa: italoargentino2020@gmail.com