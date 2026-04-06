La semana comienza con probabilidad de precipitaciones en Resistencia y descenso de temperatura

La capital chaqueña se encuentra bajo alerta naranja este lunes 6 de abril, según la oficina de observación meteorológica del Aeropuerto Internacional Resistencia, dependiente del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Sin embargo, la mañana presenta una baja probabilidad de tormentas aisladas, mientras que para la tarde y noche se espera una probabilidad de entre el 70% y el 100% de tormentas, con un descenso de temperatura que llegaría a los 23°C.

Para el martes, se prevé una mínima de 20°C y una máxima de 25°C, lo que marcaría un descenso de temperatura que se sostendría por el resto de la semana. El viernes, la mínima sería de 16°C y la máxima de 26°C.

Se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias ante la posibilidad de tormentas y cambios bruscos de temperatura.