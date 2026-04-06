Un auto despistó en la Ruta 11 a la altura de Basail: no hubo heridos

Un automóvil despistó este lunes cerca de las 2:15 de la madrugada en el kilómetro 976 de la Ruta Nacional 11, jurisdicción de la localidad de Basail.

Según informaron fuentes policiales, el hecho se produjo cuando un Toyota Corolla que circulaba por la zona perdió el control por causas que aún se investigan y finalizó su recorrido sobre la banquina.

En el vehículo viajaban cinco personas, quienes indicaron que no resultaron lesionadas y no necesitaron asistencia médica.

Efectivos policiales trabajaron en el lugar mientras aguardaban la llegada de una grúa del seguro para retirar el rodado. El tránsito no presentó interrupciones.