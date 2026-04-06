La región lechera se reúne en Sáenz Peña para avanzar en estrategias conjuntas

La Cátedra de Producción Lechera de la Universidad Nacional del Chaco Austral (Uncaus) continúa impulsando acciones para el desarrollo del sector y realizará en junio de 2026 la Tercera Jornada de Lechería, una propuesta que apunta a revalorizar y fortalecer la cuenca lechera del centro-oeste de la provincia del Chaco.

La universidad será sede de un nuevo encuentro técnico que busca fortalecer la producción lechera regional, con la participación de destacados especialistas nacionales e internacionales.

Esta iniciativa tuvo su inicio en el año 2024, con la realización de la primera jornada, y logró consolidarse gracias al acompañamiento de auspiciantes y socios protectores, que participan activamente en el desafío de potenciar la lechería regional desde una mirada técnica, productiva y sustentable.

Pablo Marini, director de la carrera de Lechería de la Universidad Nacional del Chaco Austral, destacó a Agroperfiles la realización de la tercera jornada de lechería, un evento que viene consolidándose como un espacio clave para valorizar la cuenca centro-este de la provincia del Chaco.

Una visión a largo plazo

En ese sentido, remarcó que el trabajo que se lleva adelante tiene una mirada a largo plazo, con fuerte énfasis en la formación y en la generación de conocimientos que permitan comprender que la producción lechera en el subtrópico no solo es posible, sino también viable y con potencial de crecimiento.

Marini subrayó que estas jornadas buscan abrir oportunidades tanto para productores que desean iniciarse en la actividad como para aquellos que ya forman parte del sector y apuntan a mejorar sus sistemas productivos.

Como parte de esta estrategia, en cada edición se convoca a especialistas internacionales: en la primera participaron profesionales de México, en la segunda de Ecuador y este año se contará con la presencia de un referente de Colombia.

Mostrar experiencias concretas

El objetivo es mostrar experiencias concretas de países latinoamericanos que, aún en condiciones ambientales adversas, logran producir leche de manera eficiente y de calidad, lo que demuestra que estos modelos pueden adaptarse al contexto local.

Asimismo, explicó que uno de los principales desafíos es el desarrollo de sistemas productivos propios, adaptados a la realidad del Chaco, que permitan desde pequeñas escalas, como productores con una sola vaca, hasta emprendimientos de mayor envergadura. En este proceso, destacó el rol fundamental de las escuelas agropecuarias y de la universidad en la formación de nuevos profesionales, quienes serán los encargados de transferir estos conocimientos al territorio.

Marini sostuvo que el camino está orientado a consolidar estas jornadas como el principal espacio de referencia para la lechería en el subtrópico. En ese marco, valoró el crecimiento sostenido del evento, reflejado en la participación cada vez mayor de pequeños y medianos productores, instituciones educativas y actores del sector, lo que evidencia un interés creciente y un proceso de desarrollo en marcha.