Las boletas de pago del Ipduv ahora son 100% digitales: ¿Cómo gestionarlas?
El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (Ipduv) oficializó la eliminación de las boletas físicas y confirmó que, a partir de ahora, el pago de cuotas se gestionará exclusivamente en formato digital. La medida se enmarca en el proceso de modernización y despapelización que impulsa el organismo.
La decisión busca optimizar recursos, reducir el uso de papel y facilitar el acceso de los adjudicatarios a sus obligaciones mensuales mediante herramientas digitales.
En este nuevo esquema, los usuarios pueden generar y consultar sus boletas a través de la plataforma Tu Gobierno Digital, ingresando con su número de adjudicatario o DNI. También está disponible la opción desde el sitio web oficial del organismo, en la sección «Impresión de Boletas». Además, cada comprobante es enviado automáticamente al correo electrónico registrado, lo que permite un acceso rápido y seguro.
Las boletas pueden descargarse para abonar de forma online o imprimirse en caso de ser necesario, aunque el sistema apunta a una gestión completamente digital.
En cuanto a los medios de pago, el organismo recordó que continúan habilitadas diversas opciones: pago online a través de Tu Gobierno Digital —incluyendo cuotas vencidas con tarjeta de crédito o débito—, home banking mediante Red Link, y pagos presenciales en Pago Fácil, Rapipago, cajas municipales y agencias de quiniela, según corresponda.
Asimismo, quienes deseen cancelar anticipadamente su deuda podrán generar una boleta única desde la misma plataforma digital.