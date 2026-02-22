La Poceada volvió a quedar vacante con un pozo estimado de 356 millones

La Quiniela Poceada Chaqueña realizó este sábado 21 de febrero su sorteo Nº 2273, sin que se registraran ganadores con cinco aciertos, por lo que el pozo principal quedó vacante.

Los números sorteados fueron: 00, 22, 27, 35, 56, 61, 81, 85, 92 y 99.

En la categoría de cinco aciertos, el pozo acumulado alcanzaba los $229.922.475,60, pero al no haber apostadores que lograran esa combinación, el premio mayor se incrementará para la próxima jugada, el martes 24 de febrero.

Otros premios

En tanto, con cuatro aciertos se registraron 67 ganadores, quienes recibirán $480.128,28 cada uno, distribuyéndose un total de $32.168.595,00 en esta categoría.

Por su parte, 1.790 apostadores acertaron tres números y se alzaron con un premio individual de $4.492,82, mientras que 21.919 personas lograron dos aciertos y obtuvieron $1.000 cada una.

Desde Lotería Chaqueña informaron que los premios correspondientes a este sorteo caducan el 8 de marzo de 2026. Además, anticiparon que el pozo estimado para el próximo sorteo asciende a $355.379.996,10, generando gran expectativa entre los jugadores de toda la provincia.