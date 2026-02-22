Abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes «El Mencho», el narco más poderoso y sanguinario tras la captura de El Mayo y El Chapo

Autoridades confirmaron la muerte del máximo líder narco de México, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, tras operativos en Tatalpa, Jalisco.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a través de un comunicado confirmaron que “El Mencho” murió durante un enfrentamiento entre militares e integrantes del CJNG:

Se hace del conocimiento a la opinión pública que, con trabajos de inteligencia militar central, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de República (FEMDO), Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano planearon y ejecutaron una operación en Tapalpa, Jal., en la que intervinieron diversas aeronaves de la Fuerza Aérea y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional para lograr la detención de Ruben “N” (a) Mencho.

Durante esta operación, personal militar fue atacado, por lo que en defensa de su integridad repelieron la agresión, resultando cuatro integrantes del grupo delictivo “CJNG” fallecidos en el lugar y tres heridos de gravedad, quienes perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México; entre estos últimos se encuentra Ruben “N” (a) Mencho, sin embargo, serán las autoridades correspondientes las que se encargarán de las actividades periciales para su identificación.

Además de lo anterior, fueron detenidos otros dos integrantes de esta organización delictiva y fue asegurado diverso armamento y vehículos blindados, entre los que se encuentran lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos blindados.

Lamentablemente durante esta acción militar, tres elementos de la institución resultaron heridos, quienes de igual forma fueron trasladados a instalaciones sanitarias de la Ciudad México, para su atención médica de urgencia.

Cabe hacer mención que, para la ejecución de esta operación, además de los trabajos de inteligencia militar central, dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral con los EUA, se contó con información complementaria por parte de autoridades de ese país.

En estos momentos se están concentrando elementos de la Guardia Nacional y tropas del Ejército del centro del país y estados aledaños a Jalisco, para reforzar la seguridad de esta entidad federativa.

Con estas acciones la Secretaría de la Defensa Nacional refrenda su compromiso de contribuir al fortalecimiento de la seguridad de México.

Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, la Gran Fuerza de México.

La presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada al respecto a su salida de su conferencia en San Pedro, Coahuila donde informó sobre programas del bienestar, donde dijo que pronto el gabinete de seguridad daría los detalles del fuerte operativo que ha dejado varios hechos de violencia en estados de la región.

Por su parte la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, se pronunció al respecto en su cuenta de X y dijo: “Mi reconocimiento a las fuerzas federales que hoy dieron un certero golpe a la cabeza de una de las células criminales que más han dañado a la sociedad mexicana, Nemesio Oseguera alias ‘El Mencho’. Con estas acciones se fortalece el compromiso con la seguridad en nuestro país”.

Marina del Pilar, gobernadora del estado de Baja California expresó: “Derivado de un operativo federal en el que fue abatido el líder de una célula del crimen organizado, se presentó la quema de vehículos en distintos tramos carreteros. La Mesa de Seguridad Estatal se encuentra en sesión permanente y desplegando operativos de captura inmediatos. He instruido el reforzamiento total de la vigilancia en todo el estado, en estrecha coordinación con las fuerzas federales y municipales, ampliando los patrullajes y puntos de control para garantizar la seguridad de los bajacalifornianos. La fuerza del Estado está presente y actuando. Nadie está por encima de la ley”.

Mientras que la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán también se manifestó en X: “Mi solidaridad con los mexicanos que sufren ataques, incendios y bloqueos. Manténganse en sus casas e informados por los canales oficiales. Estados tan importantes como Jalisco, Michoacán, Nayarit, Colima, Zacatecas, Tamaulipas y Guanajuato (hasta ahora), no deben estar en riesgo por el crimen organizado ni vivir este dolor. Debemos unirnos como sociedad, más allá de diferencias ideológicas, México debe ser nuestra prioridad”.

Oseguera Cervantes era considerado objetivo prioritario para el gobierno mexicano y para el de Estados Unidos, quienesofrecían una recompensa de 15 millones de dólares por información que los llevara a la captura del criminal.

La cifra fue incrementada en diciembre de 2024, reforzando la presión internacional para su localización y detención. Fue 4 de diciembre de 2024 que el Departamento de Estado nuevamente aumentó la cifra a 15 millones de dólares, un incremento de 5 millones, como parte de la presión para su localización y detención bajo cargos que incluyen tráfico de drogas, armas y lavado de dinero.

En agosto de 2018, la autoridad publicó en el Diario Oficial de la Federación una oferta de hasta 30 millones de pesos para quien proporcionara información que condujera a su captura.

Ante la magnitud de los hechos, Pablo Lemus instruyó la inmediata instalación de la mesa de seguridad, integrada por representantes de los tres órdenes de gobierno. Además, se activó el código rojo en toda la entidad, medida que busca reforzar la vigilancia y prevenir nuevos actos violentos dirigidos contra la población civil. El gobernador subrayó que el operativo de seguridad se mantiene coordinado y que el objetivo principal es restablecer la normalidad en las zonas afectadas.

En su mensaje a la ciudadanía, Lemus solicitó a la población mantenerse informada a través de canales oficiales y evitar transitar por las áreas donde se mantienen los bloqueos. “Pedimos a las y los jaliscienses que sigan las recomendaciones de las autoridades y no se expongan a situaciones de riesgo”, puntualizó el mandatario estatal. Hasta el momento, no se ha reportado la detención de personas ni víctimas relacionadas con los enfrentamientos y bloqueos.

El despliegue federal en Tapalpa responde a las estrategias de seguridad implementadas en la región para combatir la presencia de grupos delictivos. Las autoridades mantienen hermetismo sobre los detalles del operativo, aunque han reiterado el compromiso de trabajar de manera conjunta para recuperar la paz en el estado. Se espera que en las próximas horas se emita un nuevo comunicado con información sobre los resultados de la intervención y la situación en las carreteras.