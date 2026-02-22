Allanamiento por drogas en Las Garcitas: un detenido y secuestro de cocaína, marihuana y dinero en efectivo

WhatsApp Image 2026-02-22 at 00.44.04

En el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, efectivos de la División Drogas de General José de San Martín llevaron adelante un allanamiento que culminó con el secuestro de sustancias ilícitas, dinero en efectivo y la detención de un hombre de 40 años.

El procedimiento se realizó alrededor de las 23 horas en un domicilio ubicado sobre avenida Feldman y su prolongación sur, en el barrio 1° de Enero de la localidad de Las Garcitas.

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías interviniente, con participación de la Fiscalía de Investigación Antidrogas N° 2.

Durante la requisa del inmueble, el personal policial halló 29 envoltorios de polietileno que contenían cocaína, con un peso total de 4,6 gramos, y un envoltorio con marihuana que arrojó un peso de 0,6 gramos. Asimismo, se secuestraron dos tijeras de plástico, bolsas y recortes de polietileno, además de la suma de 168.350 pesos en efectivo.

Los elementos incautados serían de interés en el marco de la investigación por presunta comercialización de estupefacientes.

Internacionales

WhatsApp Image 2026-02-22 at 10.00.07 (1)

Cinco personas resultaron heridas tras un vuelco en la Ruta Nacional N° 16

187970w850h564c.jpg

Murió un nene de 8 años, tras ahogarse en una represa

447574w1180h580c.jpg

Detuvieron a los acusados de un violento asalto a motociclistas