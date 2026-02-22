Allanamiento por drogas en Las Garcitas: un detenido y secuestro de cocaína, marihuana y dinero en efectivo

En el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, efectivos de la División Drogas de General José de San Martín llevaron adelante un allanamiento que culminó con el secuestro de sustancias ilícitas, dinero en efectivo y la detención de un hombre de 40 años.

El procedimiento se realizó alrededor de las 23 horas en un domicilio ubicado sobre avenida Feldman y su prolongación sur, en el barrio 1° de Enero de la localidad de Las Garcitas.

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías interviniente, con participación de la Fiscalía de Investigación Antidrogas N° 2.

Durante la requisa del inmueble, el personal policial halló 29 envoltorios de polietileno que contenían cocaína, con un peso total de 4,6 gramos, y un envoltorio con marihuana que arrojó un peso de 0,6 gramos. Asimismo, se secuestraron dos tijeras de plástico, bolsas y recortes de polietileno, además de la suma de 168.350 pesos en efectivo.

Los elementos incautados serían de interés en el marco de la investigación por presunta comercialización de estupefacientes.