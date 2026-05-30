Villa Altabe suma nuevas cuadras pavimentadas con obras de desagüe y conectividad

En el barrio Villa Altabe de Resistencia avanzan las obras de pavimentación urbana que se ejecutan a través del sistema de esfuerzo compartido, una modalidad que combina aportes de los vecinos con la ejecución a cargo del Estado provincial. Durante una recorrida por la zona, el gobernador Leandro Zdero supervisó los trabajos y dialogó con frentistas sobre el avance de las intervenciones que se desarrollan en distintas cuadras del barrio.

«Esto nació por iniciativa de los propios vecinos y hoy se pueden ver los resultados. Arrancamos con algunas cuadras y el proyecto fue creciendo hasta abarcar prácticamente todo el barrio», expresó el mandatario.

Las tareas se concentran actualmente en la intersección de French y Francia, donde además del pavimento también ejecutan obras de desagüe para mejorar el escurrimiento pluvial y prevenir inconvenientes en las viviendas cercanas.

El subadministrador de la Dirección de Vialidad Provincial, Gustavo De Martini, explicó que los vecinos aportan los materiales mientras que el organismo provincial lleva adelante la obra completa.

«Cuando el pavimento llega a una cuadra, los vecinos ven el cambio inmediato en la circulación y en la calidad de vida. Eso hace que cada vez más familias quieran sumarse al programa», sostuvo.

Según indicaron desde Vialidad Provincial, las intervenciones buscan mejorar la transitabilidad, optimizar el acceso a servicios y reforzar la conectividad dentro del barrio. Además, remarcaron que las obras permiten una mejor integración urbana y aportan mayor seguridad vial para quienes circulan diariamente por la zona.