La Poceada premió a dos chaqueños con más de $50 millones

La Quiniela Poceada sigue entregando millonarios premios y en este caso la suerte tocó las puertas de un vecino de Resistencia y otro de Tres Isletas, quienes resultaron ganadores durante las últimas ediciones.

El primero en pasar por la sede de Lotería Chaqueña para hacer efectivo su premio fue un agricultor de 65 años, que realizó su jugada de la suerte en la Agencia 393 de Fernando Gutiérrez, ubicada en la intersección de la avenida 25 de Mayo y Belgrano de Tres Isletas.

«Elegí los números al voleo», reveló este chacarero respecto a la combinación manual compuesta por el 18, 28, 57, 63 y 94, que le permitió ser el único ganador del premio mayor durante el sorteo del pasado 7 de octubre, por lo cual se alzó con un premio acumulado de 78.418.386 pesos.

Luego, fue el turno de un vecino del barrio 13 de Diciembre de Resistencia, quien sumó los cinco aciertos durante la edición de la Quiniela Poceada del jueves 9 de octubre. Sus números de la suerte fueron el 09, 45, 56, 89 y 96, producto de una apuesta automática.

Esta jugada se registró en la Sub-Agencia 513/02 de Melina Pérez, ubicada en la avenida Las Heras 1000 de la capital provincial. Gracias a este ticket, el vecino resistenciano se llevó un premio de 58.308.033 pesos.