El programa “Muni en Acción” llegó al merendero Reino de Luz del asentamiento Lavalle

La Municipalidad de Fontana continúa acercando servicios esenciales a los barrios de la ciudad a través del programa “Muni en Acción”, que en esta ocasión llegó al merendero “Reino de Luz”, ubicado en el asentamiento Lavalle.

Por disposición del intendente Fernando Cuadra, la jornada incluyó una amplia oferta de servicios de salud, entre ellos obstetricia, odontología y enfermería, además de actividades recreativas y familiares destinadas a los niños y vecinos del lugar.

Durante el encuentro también se celebraron los cumpleaños de varios niños, en un ambiente de alegría y participación comunitaria. La actividad contó con el acompañamiento del Centro Integrador Comunitario (CIC) “Darío Montiel” y la presencia de la secretaria de Desarrollo Social, Verónica Pinsker, junto a su equipo.

Desde el municipio destacaron que este tipo de acciones forman parte del compromiso de la gestión con el bienestar social y la cercanía con los vecinos. “Estamos junto a nuestra comunidad, trabajando cada día por una Fontana más inclusiva y solidaria”, expresaron.

