Dos empresas belgas lideran la licitación en la privatización de la Hidrovía Paraná-Paraguay

La licitación internacional para definir la nueva concesión de la Vía Navegable Troncal (VNT), conocida como hidrovía Paraná–Paraguay, entró en su etapa decisiva este martes, luego de la apertura de las ofertas económicas. Las empresas belgas Jan De Nul y DEME presentaron propuestas idénticas en los valores mínimos previstos por el pliego, aunque la ventaja obtenida por la primera en la evaluación técnica previa la deja mejor posicionada para quedarse con la adjudicación.

El proceso licitatorio, iniciado en diciembre de 2025, enfrentó a dos de las principales firmas internacionales especializadas en dragado y obras marítimas. También había participado la brasileña DTA Engenharia, aunque quedó fuera tras no superar la instancia técnica.

En ese marco, ambas compañías ofertaron el valor mínimo previsto para cada una de las etapas del contrato: US$ 3,80 para la etapa inicial, US$ 4,65 para la segunda y US$ 5,78 para la tercera, totalizando US$ 14,23 por el recorrido completo. La diferencia se definirá ahora por el puntaje final combinado entre los aspectos técnicos y económicos.

Desde el Ministerio de Economía señalaron: «La oferta económica presentada tanto por Jan de Nul como por DEME, fue de US$ 3,80, lo que reduce 50 centavos lo que se paga hoy, generando un ahorro de 13,5%. Ahora resta evaluar el puntaje final de cada una en función de su puntaje técnico y la cotización. El objetivo final es asegurar una tarifa competitiva para los productores argentinos, mayor previsibilidad operativa y la modernización de una infraestructura estratégica que canaliza una porción significativa del comercio exterior del país».

La cartera económica estimó que la reducción tarifaria podría generar un ahorro anual de entre US$ 35 y US$ 40 millones para los usuarios del sistema, con una baja cercana al 15% en el peaje.

La definición oficial quedará en manos del Gobierno y se conocerá durante el próximo mes. Ante ese escenario, el futuro concesionario asumirá tareas de ampliación, modernización, dragado y señalización de la vía navegable, además de realizar inversiones permanentes sin cobertura estatal frente a riesgos comerciales.

El contrato prevé ingresos estimados en US$ 15.000 millones durante los 25 años de vigencia, a partir del cobro de peajes a embarcaciones que utilicen la red fluvial. El esquema contempla además una rentabilidad mínima del 6% para el operador, calculada sobre los ingresos efectivamente percibidos.

El nuevo proceso llega después de un intento fallido en febrero de 2025, cuando la licitación fue anulada tras recibir una única oferta. En esta oportunidad, la participación de dos competidores permitió una instancia de evaluación técnica y económica.