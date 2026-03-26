La Poceada Chaqueña pone en juego más de $415 millones y concentra la expectativa provincial

Este jueves por la noche, desde las 21, la sala de sorteos de Lotería Chaqueña volverá a ser el centro de atención en toda la provincia con un nuevo sorteo de la Poceada Chaqueña, cuyo pozo acumulado ya supera los $415 millones.

El interés en torno a este juego se incrementó en los últimos días luego de que el premio mayor quedara vacante en el sorteo realizado el sábado 21 de marzo. Esa situación permitió que el monto continuara en aumento, generando una fuerte expectativa entre apostadores habituales y nuevos participantes.

A esto se sumó la suspensión de los sorteos del martes 24 de marzo, debido al feriado nacional por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, lo que concentró aún más la atención en el sorteo de esta noche.

Desde Lotería Chaqueña señalaron que la Poceada mantiene una tendencia creciente en participación, consolidándose como uno de los juegos más convocantes de la provincia.

Los apostadores tendrán tiempo hasta las 20:30 para registrar sus jugadas. La modalidad consiste en elegir cinco números del 00 al 99, con la posibilidad de acceder a un premio que, en esta ocasión, alcanza cifras millonarias.

Con un pozo histórico en juego, la expectativa crece en toda la provincia, donde miles de chaqueños aguardarán el resultado con la ilusión de convertirse en los próximos ganadores.