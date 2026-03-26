Iniciaron las prácticas del curso de fabricación de muebles en el marco del programa “Soy Chaco Trabajo”

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En el marco del programa provincial Soy Chaco Trabajo, comenzaron las prácticas del curso de fabricación de muebles en metal y madera, una propuesta de formación en oficios orientada a generar oportunidades concretas de inserción laboral.

La capacitación es coordinada por la Fundación Soy Chaco, encabezada por María Martina, y cuenta con la participación de alumnos que asisten regularmente a las clases, donde ponen en práctica los conocimientos adquiridos y desarrollan habilidades técnicas vinculadas al rubro.

Durante las jornadas, los participantes avanzan en el aprendizaje de procesos de fabricación, combinando teoría y práctica en un entorno que promueve el compromiso, la responsabilidad y el entusiasmo por el oficio.

Desde la organización destacaron que este tipo de espacios no solo brindan herramientas para el acceso al empleo, sino que también fortalecen aspectos personales como el trabajo en equipo, la constancia y la superación individual.

A través de estas iniciativas, el programa busca consolidarse como una política de formación laboral que impulse el desarrollo productivo y amplíe las posibilidades de empleo para jóvenes y adultos en la provincia del Chaco.

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