La participación fue de más del 60%: el dato más bajo desde la vuelta de la democracia

En conferencia en el salón Obligado de Casa de Gobierno el ministro de Gobierno, Jorge Gómez y el subsecretario de Seguiridad, Juan de la Cruz González brindaron las primeros datos respecto a las elecciones legislativas nacionales en el Chaco.

El primero en hablar fue el ministro de Gobierno, Jorge Gómez, quien se refirió al porcentaje de participación. «El grado de asistencia aproximado está en un 60 por ciento conforme la información que estamos recabando», señaló.

El primero en hablar fue el ministro de Gobierno, Jorge Gómez, quien se refirió al porcentaje de participación. «El grado de asistencia aproximado está en un 60 por ciento conforme la información que estamos recabando», señaló.

En éste orden, Gómez valoró que el porcentaje de participación en la provincia pueda superar el 60 por ciento e incluso llegar hasta el 70 por ciento teniendo en cuenta que en las últimas elecciones primarias de mayo la participación apenas superó el 50 por ciento. «En las distintas localidades se rondaría el sesenta por ciento de participación, que es muy importante, primero y principal porque superamos la participación que tuvimos en la elección anterior, así que la en la medida que nosotros vayamos mejorando la participación ciudadana, mejoramos la calidad democrática también», afirmó.

INCIDENTES Y SEGURIDAD EN LOS COMICIOS

El subsecretario de Seguridad, Juan de la Cruz González, dijo que los comicios en general se llevaron a cabo con normalidad y no se registraron incidentes de relevancia. «Todo ha salido conforme se ha preparado el operativo, en todo el ámbito de la provincia», sostuvo.

Consultado sobre un incidente en el barrio Guiraldes en el que hubo un presunto tiroteo, González aclaró que ese hecho se habría registrado minutos antes de la conferencia y se encontraba en plena investigación. «Estamos recabando información. Aparentemente hubo un enfrentamiento armado, no sabemos entre quiénes. Cuando la policía llegó al lugar, lo único que se encontró es con un casquillo de arma de fuego de nueve milímetros, pero no tenemos mayor información todavía al respecto», indicó.

PRIMEROS RESULTADOS

Por otra parte, el ministro Gómez, precisó que los primeros resultados en cuanto a los resultados será a partir de las 21. «Seguramente ya lo dijeron en el Tribunal Electoral que aproximadamente a las 21 horas se conocerán los primeros resultados», señaló.