“El diputado Edgardo Reguera acompañó el homenaje post mortem al Papa Francisco en la Legislatura chaqueña”

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El diputado provincial Edgardo Tati Reguera participó de la ceremonia, que reunió a autoridades, legisladores y representantes de distintos sectores de la comunidad.

La actividad contó con la presencia de la presidenta del Poder Legislativo, Carmen Delgado, junto a diputados de los distintos bloques políticos, autoridades eclesiásticas y público en general.

Durante el homenaje, se exhibió una escultura en honor al Sumo Pontífice, como símbolo de reconocimiento a su legado espiritual, social y humanitario.

Asimismo, se entregaron distinciones de interés legislativo, destacando la relevancia de su figura y su influencia a nivel mundial.

El evento contó además con la presencia de Juan Fernández Xifra, sobrino de Papa Francisco, quien acompañó la ceremonia junto a autoridades y asistentes.

La jornada se desarrolló en un clima de respeto y reflexión, poniendo en valor la trascendencia de Papa Francisco como líder religioso y referente global.

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