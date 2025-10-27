Guillermo Francos presentó los primeros resultados: La Libertad Avanza con 40 puntos y Fuerza Patria 24

El Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Guillermo Francos, compartió los primeros resultados de la jornada electoral de este domingo, a la que calificó como «ejemplar» en todo el territorio nacional. Además, destacó el trabajo coordinado de la Justicia Nacional Electoral, los fiscales, las autoridades de mesa y los ciudadanos, que garantizaron el desarrollo ordenado y eficiente de los comicios en los 17.530 establecimientos de votación del país.

En su mensaje, Francos agradeció especialmente a las autoridades de mesa: «Su compromiso, dedicación y paciencia ha contribuido a cuidar la democracia en cada una de las 109.046 mesas que funcionaron hoy», subrayó.

Durante la presentación, se difundió un mapa diagramado por colores con los resultados totales a nivel nacional. Con el 91,54% del padrón escrutado, La Libertad Avanza lidera la elección con 8.653.710 votos, equivalentes al 40,84% del total, lo que le permite obtener 64 bancas de diputados nacionales.

Le sigue Fuerza Patria, con 5.191.662 votos (24,50%), asegurando 31 bancas; y Provincias Unidas, con 1.085.823 votos (5,12%), que se traduce en 5 bancas.

En cuarto lugar se ubica el Frente de Izquierda, con 788.087 votos (3,71%) y 3 bancas; mientras que Frente Tucumán Primero alcanzó 504.285 votos (2,37%) y obtuvo 2 bancas de diputados nacionales.